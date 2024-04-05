«У меня были сложные чувства». Гербольдт — о завершении карьеры Самарина

Российская фигуристка Катарина Гербольдт рассказала о том, как восприняла новость о завершении профессиональной карьеры Александром Самариным.

«У меня были сложные чувства. Это первый спортсмен в моей тренерской карьере, который объявил о завершении карьеры. Естественно, это вызывает и грусть, и гордость, и счастье, потому что любая история когда-то заканчивается. Конечно, всегда хочется, чтобы она закончилась на высокой ноте. У него был замечательный прошлый сезон, в этом сезоне, к сожалению, у него постоянно что-то не получалось, но он очень яркий, он очень работоспособный. Хочется ему пожелать найти дело, в котором ему будет так же интересно, как ему было интересно в спорте, и чтоб он смог с такой же отдачей работать в новом амплуа. Но, конечно, когда такие спортсмены заканчивают, это грустно», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, Самарин объявил о завершении карьеры на Спартакиаде сильнейших — 2024, которая проходила в Магнитогорске.

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