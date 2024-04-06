Источник: ISU уберёт сальто из числа запрещённых элементов фигурного катания

В ближайшее время сальто уберут из числа запрещённых элементов фигурного катания по решению конгресса Международного союза конькобежцев (ISU).

«Сальто планируется убрать из списка запрещенных элементов, и это предложение планируется внести в число прочих предложений техкома ISU на конгресс организации. В опубликованных предложениях техкома этого пункта пока нет» — приводит слова источника ТАСС.

Напомним, сейчас фигуристам запрещено выполнять сальто во время выступлений. Правда, в качестве наказания у спортсменов вычитают всего два балла из суммы программы.

В сезоне-2023/2024 несколько фигуристов всё равно делали запрещённый элемент. Так, француз Адам Сяо Хим Фа выполнял сальто в произвольных программах на чемпионатах Европы и чемпионате мира. Российский спортсмен Дмитрий Алиев несколько раз исполнял элемент во время показательных выступлений, в том числе делая параллельное сальто с танцором на льду Андреем Ежловым на Кубке Первого канала.