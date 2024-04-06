Бестемьянова: легализация сальто связана с потерей интереса к фигурному катанию в Европе

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, выступающая в танцах на льду с Андреем Букиным, высказалась о том, что в ближайшее время сальто могут убрать из списка запрещённых элементов фигурного катания. Напомним, это может случиться на ближайшем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который состоится в июне.

«Мы знаем много примеров, например, француженка Сюрия Бонали — она делала сальто на одну ногу, а затем тулуп. Это было запрещено, и она была оштрафована за это сальто на Олимпиаде в Нагано. Сейчас этот элемент делает француз Адам Сяо Хим Фа. Я не очень понимаю, для чего, но ему это нравится, пусть делает. Не думаю, что они дадут за это какие-то большие баллы, но то, что для зрителей это даст какое-то повышение интереса, это однозначно. Насколько я понимаю, из-за понижения интереса к фигурному катанию в Европе и Америке в ISU озадачены вопросом, как привлечь зрителей и спонсоров. Им нужно дать зрителю что-то большее, чем у них есть сейчас, и слава богу, что они что-то ищут, а не сидят на месте. Надо, чтобы вид спорта развивался, они видят развитие в этом, и я не считаю, что это плохо. Выучить для мальчиков, исполняющих четверные прыжки, не составит проблемы» — приводит слова Бестьмьяновой ТАСС.

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