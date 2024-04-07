Туктамышева: из наших фигуристок мне очень нравилась Косторная в её первом взрослом сезоне

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о программах, которые произвели на неё впечатление.

«Из наших фигуристок мне очень нравилась Алёна Косторная в её первом взрослом сезоне. Многие влюбились в её короткую программу «Ангел» – мне она тоже очень нравилась. В произвольной программе она делала два тройных акселя – это было очень круто. Вообще, такое сочетание очень редкое – у неё были невероятный конёк и отличные прыжки.

В этом сезоне она вновь вернулась к «Ангелу» – теперь уже с Гошей Куницей. Получилось хорошо. Да, видно, что они ещё не до конца скатанная пара, но сама программа удалась. Если Алёна чувствует музыку, то показывает её во всей красе. Видно, что ей это нравится, что она получается удовольствие. Когда фигурист кайфует на льду, это действует и на судей», — написала Туктамышева в своём блоге на Sports.

Напомним, в феврале Косторная перенесла операцию на плече, которое беспокоило её долгое время. Из-за этого она вместе с партнёром была вынуждена отказаться от участия в Спартакиаде сильнейших — 2024. Ранее спортсменка сообщала, что полное восстановление займёт полгода.