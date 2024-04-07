Туктамышева: сейчас лучше Сакамото никого на международных соревнованиях попросту нет

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева отметила выступления японской фигуристки Каори Сакамото.

«Обожаю мощное катание Каори Сакамото, её конек, её прыжки на полкатка. Знаю, что сейчас она учит четверной риттбергер. Но и без него я с удовольствием буду смотреть на её выступления. Когда она в хорошей форме, видно, как она последним прыжком в произвольной программе ставит точку и подтверждает, что сейчас лучше неё никого на международных соревнованиях попросту нет. И с этим трудно поспорить. У неё есть всё: катание, мощь, прыжки, вращения. Насколько я знаю, она ещё и человек очень классный – приятная, позитивная, открытая», — написала Туктамышева в своём блоге на Sports.

23 марта Сакамото победила на чемпионате мира по фигурному катанию — 2024, проходящем в Монреале.