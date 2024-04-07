Фото: Илья Малинин выложил красивые фотографии на фоне сакуры в Японии

Чемпион мира и победитель финала Гран-при американский фигурист Илья Малинин выложил красивые фотографии. Спортсмен проводит первые недели межсезонья в Японии, участвуя вместе с другими фигуристами в шоу Starts on ice. Соответствующие изображения он опубликовал в своих социальных сетях, прикрепив надпись «Красивая Япония. #сакура #цветущая вишня #весна».

Фото: Личный архив

Напомним, сезон-2023/2024 стал триумфальным для Ильи Малинина. Он выиграл золотую и серебряную медали на двух этапах Гран-при в Америке и Франции. На финале Гран-при фигурист первым в истории прыгнул четверной аксель в короткой программе. В произвольной программе он успешно исполнил четверной риттбергер, став первым фигуристом, исполнившим все шесть видов четверных прыжков на соревнованиях: аксель, риттбергер, сальхов, лутц, тулуп и флип.

Позднее Малинин выиграл чемпионат мира 2024 года, который проходил в Монреале (Канада). По его итогам американец установил свой личный рекорд по сумме двух программ, а также поставил мировой рекорд по баллам в произвольной программе.