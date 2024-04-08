Тарасова: в сравнении с великими парами не замечаю в Дэвис и Смолкине ничего выдающегося

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступающих за Грузию фигуристах Диане Дэвис и Глебе Смолкине.

«Хоть они и заняли 12-е место на чемпионате мира, мне их выступление понравилось. Посмотрим, смогут ли они прибавить в Монреале. Поживём — увидим. Пока они ещё достаточно молодые, нам ещё долго предстоит смотреть, как они развиваются. Но в целом я видела немало великих пар, в сравнении с ними пока не замечаю в Дэвис и Смолкине ничего выдающегося», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Отметим, танцевальный дуэт занял 12-е место на чемпионате мира по фигурному катанию — 2024 в Монреале (Канада), набрав 188,52 балла. Победителями в соревнованиях танцевальных дуэтов на прошедшем мировом первенстве стали американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Дуэт получил от судей 222,20 балла. Вторыми стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, тройку призёров замкнули итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.