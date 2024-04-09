Евгений Семененко не примет участия в шоу Тутберидзе из-за травмы

Двукратный чемпион России Евгений Семененко из-за травмы не примет участия в ледовых шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Напомним, фигурист должен был выступить сегодня, 9 апреля, в Санкт-Петербурге.

«Дорогие зрители! К сожалению, Евгений Семененко не примет участия в сегодняшнем шоу в Санкт-Петербурге из-за полученной травмы. Желаем Евгению скорейшего восстановления», – говорится в заявлении пресс-службы шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Отметим, что с самого начала в качестве участников шоу были заявлены Алина Загитова, Анна Щербакова, Евгения Медведева, Камила Валиева. После дисквалификации Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил к участию в туре пригласили серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову. Анна Щербакова отказалась от участия в туре из-за травмы. Кроме того, для выступления были приглашены спортсмены, не входящие в группу Тутберидзе. В их числе — Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Макар Игнатов и другие.