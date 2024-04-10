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Видео: Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на шоу Этери Тутберидзе

Видео: Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на шоу Этери Тутберидзе
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Чемпионы Европы, двукратные чемпионы России и участники Олимпийских игр Александра Бойкова и Дмитрий Козловский чисто исполнили четверной выброс на шоу Тутберидзе. Видео, подтверждающее эту информацию, было опубликовано в социальных сетях.

Напомним, вчера, 9 апреля, фигуристы выступали в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге в шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Отметим, что четверной выброс спортсмены разучивают уже несколько лет. В прошлом году они впервые безошибочно исполнили его на публике также на шоу Тутберидзе. Однако с тех пор сделать этот элемент вне тренировок им не удавалось.

В сезоне 2023/24 Бойкова и Козловский участвовали в прыжковом турнире, где также пытались сделать выброс. Но все две попытки, дававшиеся на исполнение элемента, оказались неудачными.

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