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Фигуристка Ефимова заявила о желании получить образование в США

Фигуристка Ефимова заявила о желании получить образование в США
Алиса Ефимова
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Бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова заявила о желании получить образование в Соединённых Штатах Америки.

«Не было ли желания получить образование в США? Конечно, оно есть. Для меня это так же важно, как и спорт. Как только это будет возможно, я продолжу учёбу. Если в будущем будет такая возможность, то я бы с радостью ею воспользовалась. Пока нет времени, я здесь не так долго, в этом сезоне фокус был на катании и адаптации», — сказала Ефимова «Матч ТВ».

Напомним, Ефимова выступает в паре с американцем Мишей Митрофановым. Спортсмены стали серебряными призёрами чемпионата США. Алиса Ефимова родилась в Финляндии и выступала там до 2015 года. С 2015 по 2020 годы она представляла Россию. В период с 2021 по 2023 год она выступала за Германию.

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