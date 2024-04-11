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Алиса Ефимова: парное катание в России на очень высоком уровне, слежу за прокатами лидеров

Алиса Ефимова: парное катание в России на очень высоком уровне, слежу за прокатами лидеров
Алиса Ефимова
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Бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова отметила уровень российского парного катания. Спортсменка также подчеркнула, что не ностальгирует по выступлению в России.

«Да, слежу за результатами и пересматриваю прокаты лидеров. От начала до конца посмотрела прыжковый турнир. Было интересно. Понимаю, что парное катание в России на очень высоком уровне. Особо времени ностальгировать по временам в России нет. Если и бывает, то стараюсь смотреть на это позитивно: это было в моей жизни, и хорошо. Это опыт. Не так, чтобы зависнуть и грустить», — сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Ефимова выступает в паре с американцем Мишей Митрофановым. Спортсмены стали серебряными призёрами чемпионата США. Алиса Ефимова родилась в Финляндии и выступала там до 2015 года. С 2015 по 2020 годы она представляла Россию. В период с 2021 по 2023 год она выступала за Германию.

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