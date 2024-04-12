Пётр Гуменник — о работе над четверным акселем: не собираюсь много падать с него

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России, победитель финала Гран-при России (сезон-2022/2023) Пётр Гуменник рассказал о том, как проходит работа над выполнением четверного акселя.

«Сейчас четверной аксель не крутил. Я по-другому готовлюсь: не собираюсь много падать с него, собираюсь подготовиться к нему так, чтобы с одной-двух попыток его сразу сделать», — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ранее Гуменник прыгнул сложнейший каскад из трёх прыжков на шоу Тутберидзе. Спортсмен успешно приземлил четверной флип, ойлер, тройной флип, ойлер, тройной флип. Видео, подтверждающее эту информацию, было опубликовано в фан-аккаунте Гуменника в социальных сетях.