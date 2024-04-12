«Все меня пытались остановить». Гуменник — о пропуске Спартакиады из-за пневмонии

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России, победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал, как его отговаривали от участия в Спартакиаде из-за пневмонии.

— Из-за пневмонии не удалось выступить на Спартакиаде сильнейших. Как проходили те дни и принималось решение, что всё-таки в Магнитогорск ехать не нужно? Рассказывали, что ты чуть ли не каждый день ходил сдавать тесты на коронавирус.

— Где-то во вторник я сдал положительный тест и понял, что я заболел, а в пятницу вдруг проснулся, почувствовал, что здоров и полон сил, энергии, хочу выступать. В субботу сдал тест, он был отрицательный. И с этого момента я вышел тренироваться и рвался на соревнования. Все меня пытались остановить, отговаривали. В принципе, они были правы. Только первые несколько дней мне было легко, это, видимо, была компенсация от того, что просто отдохнул немного. Прыгать было нормально, а катать программу – довольно сложно, и даже к Кубку Первого канала ещё не успел полностью вкатиться, — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.