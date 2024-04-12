«Результат говорит сам за себя». Гуменник — о капитане Щербаковой на Кубке Первого канала

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России, победитель финала Гран-при России (сезон-2022/2023) Пётр Гуменник поделился впечатлениями от участие в Кубке Первого канала. Спортсмен рассказал своё отношение к капитанскому званию, которое получила Анна Щербакова.

— Как тебе Анна Щербакова в роли капитана?

— Результат, думаю, говорит сам за себя (улыбается). Все капитаны, которые у меня были, очень хорошие. Которые не были – тоже, — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ранее Гуменник прыгнул сложнейший каскад из трёх прыжков на шоу Тутберидзе. Спортсмен успешно приземлил четверной флип, ойлер, тройной флип, ойлер, тройной флип. Видео, подтверждающее эту информацию, было опубликовано в фан-аккаунте Гуменника в социальных сетях.