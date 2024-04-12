Гуменник — о Федотове и Лазареве: в будущем ещё не раз посоревнуемся

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России, победитель финала Гран-при России (сезон-2022/2023) Пётр Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказал о своём отношении к фигуристам Арсению Федотову и Льву Лазареву.

– Каково соревноваться с юными гениями Арсением Федотовым и Львом Лазаревым?

– Неплохо, я думаю, в будущем ещё не раз посоревнуемся.

– Сейчас эти ребята наши главные юниорские звёзды, но им только предстоит непростой период роста.

– Всем нужно это пережить. Если посмотреть на взрослый уровень, то бывает так, что побеждают совсем не те, кто стрелял по юниорам. Но кому-то удаётся оставаться в топе. Нужно верить в себя.

Ранее Гуменник прыгнул сложнейший каскад из трёх прыжков на шоу Тутберидзе. Спортсмен успешно приземлил четверной флип, ойлер, тройной флип, ойлер, тройной флип.