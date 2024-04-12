Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России, победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник ответил, может ли искусственный интеллект ставить программы для фигуристов.

«Мне кажется, можно, но это будет не очень хорошо, потому что нужно ставить программу под определённого спортсмена, а не под модель. Иногда в процессе работы постановщика и фигуриста рождаются новые идеи. новые движения, которые оказываются удачными», — передаёт слова Гуменника с шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее в беседе с «Чемпионатом» Пётр подвёл итоги турбулентного сезона, рассказал о подготовке своих показательных номеров (не только для «Русского вызова»), порассуждал на тему того, почему спортсмены рвутся на соревнования с температурой и после болезни, а также поделился мнением, могли бы наши одиночники бороться за место на пьедестале прошедшего чемпионата мира или нет.