Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Макар Игнатов заявил, что пробовал исполнять четверной аксель

Макар Игнатов заявил, что пробовал исполнять четверной аксель
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России – 2021 в мужском одиночном катании Макар Игнатов поделился настроем на следующий сезон.

«Четверной аксель пробовал. Ощущения интересные. Успешных попыток не было, но будут!

Следующий сезон — дожить бы. Поставить программы новые и потихоньку вкатывать всё. Надеюсь, что в этом году получится подготовка более спокойная, потому что в прошлом очень всё в спешке было, травма была небольшая. Готовились скомканно. Надеюсь, всё пройдёт гладко, спокойно, и я в хорошей форме подойду к новому сезону», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Отметим, что на данный момент лишь американцу Илье Малинину удалось (неоднократно) приземлить четверной аксель на официальных соревнованиях.

Материалы по теме
«Сальто нельзя пробовать, надо его делать». Большое интервью с Петром Гуменником
Эксклюзив
«Сальто нельзя пробовать, надо его делать». Большое интервью с Петром Гуменником
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android