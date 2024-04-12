Макар Игнатов заявил, что пробовал исполнять четверной аксель

Серебряный призёр чемпионата России – 2021 в мужском одиночном катании Макар Игнатов поделился настроем на следующий сезон.

«Четверной аксель пробовал. Ощущения интересные. Успешных попыток не было, но будут!

Следующий сезон — дожить бы. Поставить программы новые и потихоньку вкатывать всё. Надеюсь, что в этом году получится подготовка более спокойная, потому что в прошлом очень всё в спешке было, травма была небольшая. Готовились скомканно. Надеюсь, всё пройдёт гладко, спокойно, и я в хорошей форме подойду к новому сезону», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Отметим, что на данный момент лишь американцу Илье Малинину удалось (неоднократно) приземлить четверной аксель на официальных соревнованиях.