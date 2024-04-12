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Базылюк: четверные в темноте прыгать сложно, но я их так натренировала, что уже не страшно

Базылюк: четверные в темноте прыгать сложно, но я их так натренировала, что уже не страшно
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Чемпионка России среди юниоров Маргарита Базылюк заявила, что натренировала четверные прыжки так, что ей не страшно исполнять их в темноте.

«Волшебная атмосфера, как и всегда. Всегда приятно выступать при такой публике большой, в таком зале. Это моя произвольная программа, ставили её в начале сезона. На шоу катать более спокойно, чем на соревнованиях. Но четверные в темноте прыгать сложно. Хотя я их так натренировала, что уже нигде не страшно!» — передаёт слова Базылюк с шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, в январе Маргарита стала первой спортсменкой в женском одиночном катании, у которой получилось прыгнуть каскад из двух четверных прыжков во время присутствия болельщиков на трибунах.

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