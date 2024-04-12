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Козловский — о поддержке трибун на шоу Тутберидзе в Москве: бывало лучше

Козловский — о поддержке трибун на шоу Тутберидзе в Москве: бывало лучше
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Чемпионы Европы, двукратные чемпионы России и участники Олимпийских игр Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались об уровне поддержки болельщиков на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Козловский: Поддержка трибун — бывало и лучше.

Бойкова: Это забавно, но на соревнованиях всегда в Москве и Петербурге встречают как нигде. А когда шоу — более спокойная публика, чем в регионах. В регионах вообще: вау, что бы ты ни сделал, ты прекрасен!

Козловский: Москва и Петербург немного потеряли какие-то ориентиры.

Бойкова: Дима, не надо, это же будет в заголовках!

Козловский: Их балуют фигурным катанием, топовым фигурным катанием. К сожалению, не всегда получается выступать в регионах, поэтому, когда мы приезжаем, публика по-особенному встречает нас. Это здорово, это классно.

Бойкова: Это всегда заряжает, – передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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