Самсонов: были мысли о четверном акселе, но в голове не укладывается, как скрутить его

Российский фигурист Даниил Самсонов рассказал, пробовал ли исполнить четверной прыжок.

«Мы пошутили на эту тему, что многие пробовали, и не самым удачным образом. Сегодня один фигурист показал свою попытку, и было падение. Мы пошутили, что надо выложить. У меня были мысли о четверном акселе, но в голове не укладывается, как скрутить это. Сейчас готовлюсь к следующему сезону, планирую усложнять контент», — передаёт слова Самсонова с шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее в беседе с «Чемпионатом» Пётр Гуменник подвёл итоги своего сезона, рассказал о подготовке показательных номеров (не только для «Русского вызова»), порассуждал на тему того, почему спортсмены рвутся на соревнования с температурой и после болезни, а также поделился мнением, могли бы наши одиночники бороться за место на пьедестале прошедшего чемпионата мира или нет.