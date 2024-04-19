Михаил Коляда будет работать тренером в Китае

Российский фигурист, серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командном турнире Михаил Коляда будет работать тренером в академии Pangqing Tongjian в Пекине.

«В этом году, в июле-августе, мы с моей женой будем преподавать в этом клубе, и мы надеемся, что наша технология сможет помочь большому количеству детей добиться прогресса и принести хорошие результаты в международный клуб фигурного катания Pangqing Tongjian. С нетерпением ждем встречи!» — приводит слова Коляды Weixin.

Руководят академией в Пекине двукратные чемпионы мира в парном катании Пан Цин и Тун Цзянь.

29-летний Коляда — призёр чемпионатов мира и Европы (2017, 2018), бронзовый призёр финала Гран-при, трёхкратный чемпион России в одиночном катании. Летом 2023 года он объявил о приостановке карьеры.