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«Обидно, что в России ему не предложили тренировать». Тарасова — о работе Коляды в Китае

«Обидно, что в России ему не предложили тренировать». Тарасова — о работе Коляды в Китае
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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отреагировала на решение серебряного призёра Олимпийских игр – 2018 в командном турнире по фигурному катанию Михаила Коляды работать в Китае.

«Если Коляда едет в Китай, значит, его туда пригласили, устроили условия. В Китае хорошо работать, там много хороших спортсменов, отличная зарплата. Я рада за него. Обидно только то, что в нашей стране ему не предложили работать», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что 29-летний Михаил Коляда будет работать тренером в академии Pangqing Tongjian в Пекине. Руководят академией двукратные чемпионы мира в парном катании Пан Цин и Тун Цзянь.

Коляда — призёр чемпионатов мира и Европы (2017, 2018), бронзовый призёр финала Гран-при, трёхкратный чемпион России в одиночном катании. Летом 2023 года он объявил о приостановке карьеры.

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