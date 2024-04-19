Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео: Базылюк выполнила каскад из двух четверных прыжков на шоу Тутберидзе в Хабаровске

Видео: Базылюк выполнила каскад из двух четверных прыжков на шоу Тутберидзе в Хабаровске
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка России среди юниоров Маргарита Базылюк выполнила каскад из двух четверных прыжков на шоу Тутберидзе. Видео, подтверждающее эту информацию, было опубликовано в социальных сетях.

Базылюк чисто сделала каскад четверной тулуп – ойлер – четверной сальхов.

Отметим, что ранее в сезоне-2023/2024 на чемпионате России по прыжкам, который фигуристка выиграла, в финале турнира она прыгнула каскад из двух четверных сальховов. Таким образом, Маргарита стала первой спортсменкой в женском одиночном катании, у которой получилось прыгнуть каскад из двух четверных прыжков во время присутствия болельщиков на трибунах.

Напомним, сегодня, 19 апреля, Базылюк выступала в Хабаровске в шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Материалы по теме
Видео
Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс и призвали ISU повысить его стоимость
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android