Крылова рассказала о подготовке Кагановской и Некрасова к новому сезону

Серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года, чемпионка мира, Европы и России, а ныне известный тренер в танцах на льду Анжелика Крылова рассказала о подготовке танцевальных дуэтов её группы — Василисы Кагановской и Максима Некрасова, а также Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано — к выступлениям в новом сезоне.

«Я считаю, что за полсезона-сезон они уже более скатанные, они выступили на турнире шоу-программ «Русский вызов», я думаю, это дало им мотивацию, они выступили, показали себя. Сейчас ставим новые программы, готовимся, новые элементы делаем, интересная работа очень», — приводит слова Крыловой ТАСС.

Напомним, обе пары только в начале сезона-2023/2024 начали скатываться вместе. Ранее Василиса Кагановская выступала в дуэте с Валерием Ангелополом, а Максим Некрасов — с Елизаветой Пасечник. Дарио Чиризано долгое время катался с Ириной Хаврониной, а потом пробовался с Денисой Цимловой из Чехии.