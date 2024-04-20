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Энберт: Бойкова и Козловский исполнят четверной выброс на соревнованиях в новом сезоне

Энберт: Бойкова и Козловский исполнят четверной выброс на соревнованиях в новом сезоне
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Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт считает, что чемпионы Европы, двукратные чемпионы России и участники Олимпийских игр Александра Бойкова и Дмитрий Козловский будут исполнять четверной выброс на соревнованиях в следующем сезоне. По мнению спортсмена, последние попытки пары исполнить этот сложнейший элемент были настолько хорошими, что выброс может стать их конкурентным преимуществом в официальных турнирах.

«Настолько Александра Бойкова с Дмитрием Козловским сейчас хорошо делают четверной выброс, что, мне кажется, сделать четверной на плюсы для них в будущем сезоне будет чем-то реальным и возможным. Думаю, что мы это даже увидим. Они получат прекрасные баллы за свой четверной и будут иметь конкурентное преимущество», — приводит слова Энберта ТАСС.

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