«Он был слаб, не любил себя мучить». Тарасова — о непопадании Ковтуна на Олимпиаду-2014

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о карьере четырёхкратного чемпиона России Максима Ковтуна. По словам Тарасовой, он был очень талантливым спортсменом, но из-за своей нелюбви к большим физическим нагрузкам, лени и расслабленности не смог добиться ещё больших успехов в спорте, в том числе попасть на Олимпиаду в Сочи.

«Я Ковтуна так любила! Не знаю, больше любила его или Лёшку Ягудина. Прям вот обожала его! Но он тренироваться не хотел, он был слаб. Он не любил себя мучить, бедолага. Ему и так было хорошо. С такими людьми очень тяжело. Очень тяжёлый был парень в работе.

Почему на него не хватило квоты на Олимпиаду в Сочи? Ну был бы лучше — хватило бы. Плющенко должен был поехать вместо него на Олимпиаду. Ковтун — не Плющенко. Ну, конечно, мы все предполагали, что Плющенко может сняться. Но он выиграл короткую. Всё равно это достижение.

У Ковтуна было много соревнований, где он мог доказывать. А главное — у него были тренировки, где он никогда ничего не доказывал: что он сильный, что он смелый, что он может – этого в нём нет. А способный был очень. Ума ему не хватило», — сказала Тарасова в видео на YouTube-канале Надежды Стрелец.