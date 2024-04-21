«Я не завожу нужные знакомства». Тарасова — о своих отношениях с чиновниками

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о своих взаимоотношениях с чиновниками.

«Ну что они мне, муж мой, что я должна быть ими (чиновниками) обласкана? А вот к Мишину относились с любовью. Ко мне так не относились, я всем доказывала, что меня тоже нужно любить. Я не завожу нужные знакомства. У меня на дне рождения вы не увидите нужных людей. Никогда, даже если их будет 80 человек. Я не дружу с начальниками. В тренерской работе, если она настоящая, если ты в состоянии побеждать своим умом, своими программами, своим пониманием дела, и у тебя есть выдающиеся спортсмены — так кто тебе для этого нужен? При чём тут начальство-то?

Катка у меня так и нет. У всех есть, а у меня нет. Не хотят, чтобы я работала. Могу сидеть только дома. Я вот к Елене Буяновой хожу, там что-то, тут что-то. Но это не то. У меня нет своего дворца. Но мне 77 лет. Сейчас строить надо года два, опять ходить и просить – я уже не могу. Не верю, что это будет. Как так получилось? Ну вот я не знаю, как так у них получилось. К кому можно обратиться? Только к господу богу», — — сказала Тарасова в видео на YouTube-канале Надежды Стрелец.