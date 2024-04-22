Энберт с женой рассказали, как им пришла идея организовать гендер-пати на колесе обозрения

Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт и его супруга Алеся рассказали, как придумали устроить гендер-пати на колесе обозрения.

«Мы долго думали. Когда у нас была Кристабель, мы делали гендер-пати с шариком, и это было прикольно: он быстро лопается, ты быстро узнаёшь. Но сейчас хотелось чего-то другого. Было много разных идей, а потом Алеся узнала о колесе», — сказал Александр Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Я знала, что есть такая возможность, моя знакомая делала гендер-пати на колесе. До этого мы думали сделать на Останкинской телебашне», — отметила Алеся Энберт.

«Хотелось чего-то грандиозного, остановились на колесе», — добавил Александр.

«Были идеи, чтобы самолёт пролетал и распылял краску, но туда ехать очень далеко — два с половиной часа. А нам хотелось пригласить гостей, разделить этот момент с ними, отпраздновать, а не тратить столько времени на дорогу, весь запал бы уже пропал. Поэтому мы решили устроить на колесе обозрения», — сказала Алеся.