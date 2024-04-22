Петросян, Базылюк, Самсонов и Агаева выступят с номерами в финале «Битвы школ»

К списку хедлайнеров, которые выступят с показательными номерами в финале Кубка Московского спорта по фигурному катанию, присоединились: чемпионка России Аделия Петросян, чемпионка России по прыжкам и первая в мире фигуристка, исполнившая каскад из четверных прыжков, Маргарита Базылюк, бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр и двукратный чемпион России среди юниоров Даниил Самсонов и бронзовый призёр этапов Гран-при Мария Агаева. Соревнования, организованные Департаментом спорта города Москвы, пройдут 28 апреля на малой спортивной арене комплекса «ЦСКА Арена».

Также в финале «Битвы школ» с показательными номерами выступят Алина Загитова, Александра Трусова и Евгения Медведева. Хедлайнером музыкальный части станет SHAMAN.

В Кубке Московского спорта принимали участие команды более 40 школ фигурного катания Москвы, включая воспитанников сильнейших спортивных учреждений города и России, а также представители 40 коммерческих организаций, занимающихся развитием фигурного катания в столице.

В финале «Битвы школ» пройдут соревнования четырёх школ фигурного катания в I и II юношеских разрядах. На лёд выйдут воспитанники государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «МАФК» школы «Хрустальный», а также спортсмены школ ЦСКА, «Снегирь» и «Ангелы Плющенко». За звание лучшей команды в I и II спортивных разрядах поборются шесть команд из школ ЦСКА, «Хрустальный», «Олимп», «Легенда», «Армия фигурного катания» и «Ангелы Плющенко». Также к участию в соревнованиях по юношеским разрядам будут допущены выигравшие в отдельных турах в личном зачёте фигуристы, чьи команды не прошли в общий зачёт.

Во время трансляции финала «Битвы школ» на экране будет отображаться QR-код, ведущий на онлайн-табло со всей информацией об участниках и сумме набранных баллов.

Вход на финал «Битвы школ» свободный.