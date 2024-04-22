Железняков: во всех видах, кроме мужского одиночного катания, Россия впереди планеты всей

Хореограф Алексей Железняков, долгое время работавший в штабе Этери Тутберидзе, высказался об уровне российских фигуристов и сравнил их с иностранными спортсменами.

«В мужском одиночном мы немного уступаем ребятам, которые сейчас выступают на международной арене. Тот же Малинин сейчас делает четверной аксель и шесть квадов за программу. Наши мужики в этом отношении немножко отстают. В остальных видах мы всех превосходим, особенно в женском одиночном. Если бы сейчас наши девочки вышли на ЧМ или ЧЕ, то уделали бы всех в одну калитку. Это однозначно. Во всех видах, кроме мужского одиночного, мы впереди планеты всей», — приводит слова Железнякова Metaratings.

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее в этом году российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации россиянки отсчитывается с декабря 2021 года.