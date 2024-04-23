Семененко — лучший по заработкам среди спортсменов зимних видов спорта, Большунов — 3-й

Двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко возглавил десятку самых успешных по заработкам отечественных спортсменов (зимние виды спорта) в сезоне-2023/2024, сообщает Metaratings.ru. В рейтинге учитывались доходы атлетов как с официальных, так и с коммерческих стартов.

Топ-10 российских представителей зимних видов спорта по заработкам в сезоне-2023/2024:

1. Евгений Семененко (фигурное катание) – 6,35 млн рублей.

2. Аделия Петросян (фигурное катание) – 6,28 млн.

3. Александр Большунов (лыжные гонки) – 5,34 млн.

4. Вероника Степанова (лыжные гонки) – 4,49 млн.

5. Анастасия Мишина (фигурное катание) – 4,41 млн.

6. Александр Галлямов (фигурное катание) – 4,41 млн.

7. Владислав Дикиджи (фигурное катание) – 4,28 млн.

8. Софья Муравьёва (фигурное катание) – 3,73 млн.

9. Наталия Шевченко (биатлон) – 3,68 млн.

10. Ирина Казакевич (биатлон) – 3,57 млн.