Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Семененко — лучший по заработкам среди спортсменов зимних видов спорта, Большунов — 3-й

Семененко — лучший по заработкам среди спортсменов зимних видов спорта, Большунов — 3-й
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко возглавил десятку самых успешных по заработкам отечественных спортсменов (зимние виды спорта) в сезоне-2023/2024, сообщает Metaratings.ru. В рейтинге учитывались доходы атлетов как с официальных, так и с коммерческих стартов.

Топ-10 российских представителей зимних видов спорта по заработкам в сезоне-2023/2024:

1. Евгений Семененко (фигурное катание) – 6,35 млн рублей.
2. Аделия Петросян (фигурное катание) – 6,28 млн.
3. Александр Большунов (лыжные гонки) – 5,34 млн.
4. Вероника Степанова (лыжные гонки) – 4,49 млн.
5. Анастасия Мишина (фигурное катание) – 4,41 млн.
6. Александр Галлямов (фигурное катание) – 4,41 млн.
7. Владислав Дикиджи (фигурное катание) – 4,28 млн.
8. Софья Муравьёва (фигурное катание) – 3,73 млн.
9. Наталия Шевченко (биатлон) – 3,68 млн.
10. Ирина Казакевич (биатлон) – 3,57 млн.

Материалы по теме
Без сенсаций не обошлось! Итоги сезона в фигурке по версии читателей «Чемпионата» Без сенсаций не обошлось! Итоги сезона в фигурке по версии читателей «Чемпионата»
Степанова и Большунов остались без работы. В российских лыжах развалилась суперкоманда Степанова и Большунов остались без работы. В российских лыжах развалилась суперкоманда
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android