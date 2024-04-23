Авербух рассказал о возможном сотрудничестве с Гуменником в следующем сезоне

Олимпийский призёр в танцах на льду, известный хореограф-постановщик Илья Авербух рассказал о сотрудничестве с неоднократным призёром чемпионатов России, победителем финала Гран-при России – 2023 Петром Гуменником в следующем сезоне.

«С Петей мы пока только договорились. Когда мы работали с Настей и Сашей, ко мне подошла тренер Гуменника Вероника Дайнеко и предложила сотрудничество. Я с удовольствием согласился. Почему нет? Я люблю творить! Предварительно договорились, что будем работать.

Есть ли идея по музыке? Пока нет. Единственное, тренер Пети сказала: «Пожалуйста, только не рок». (Смеётся). Потому что он очень любит рок, но «давайте подумаем в другом направлении», — приводит слова Авербуха Sport24.

Личным тренером 22-летнего Гуменника в данный момент является Вероника Дайнеко. До неё он работал в штабе Алексея Мишина.

Отметим, что ранее, 12 апреля, на «Чемпионате» вышло большое эксклюзивное интервью с Петром Гуменником.