Дед Малинина: Илья всё равно русский. Он родился в Америке, но корни его в России

Валерий Малинин, дед американского фигуриста Ильи Малинина, высказался о происхождении и менталитете спортсмена.

«Это понятное желание видеть в нём русского спортсмена. С другой стороны, он всё равно ведь русский. Да, родился в Америке, но корни его здесь. Менталитет, конечно, уже американский – он там всё время общается, вращается. Там совершенно другая жизнь, другие потребности – всё по-другому», — сказал Валерий Малинин.

Напомним, в минувшем сезоне 19-летний Илья Малинин стал чемпионом мира в мужском одиночном катании на турнире в Монреале (Канада). Американский спортсмен установил мировой рекорд по баллам за произвольную программу на этих соревнованиях. Также Малинин стал победителем финала Гран-при в Пекине (Китай).