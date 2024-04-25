Татауров о сотрудничестве с Яметовой: меня попросили поработать с ней над тройным акселем

Советский и российский фигурист, а ныне тренер Олег Татауров высказался о сотрудничестве с призёром нескольких российских этапов Гран-при Вероникой Яметовой.

«Мы уже давно дружим с тренерами Гнилозубовым и Левковец, меня попросили поработать с ней над тройным акселем, она приезжала. Она целеустремлённый спортсмен, здравомыслящий», — сказал тренер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, в прошедшем сезоне Яметова заняла пятое место на чемпионате России и стала шестой на Спартакиаде сильнейших. По итогам соревнований спортсменка попала в основную команду сборной России по фигурному катанию.