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Татауров о сотрудничестве с Яметовой: меня попросили поработать с ней над тройным акселем

Татауров о сотрудничестве с Яметовой: меня попросили поработать с ней над тройным акселем
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Советский и российский фигурист, а ныне тренер Олег Татауров высказался о сотрудничестве с призёром нескольких российских этапов Гран-при Вероникой Яметовой.

«Мы уже давно дружим с тренерами Гнилозубовым и Левковец, меня попросили поработать с ней над тройным акселем, она приезжала. Она целеустремлённый спортсмен, здравомыслящий», — сказал тренер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, в прошедшем сезоне Яметова заняла пятое место на чемпионате России и стала шестой на Спартакиаде сильнейших. По итогам соревнований спортсменка попала в основную команду сборной России по фигурному катанию.

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