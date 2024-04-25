Тарасова призналась, что не верит в успешность экранизации истории Романа Костомарова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что не верит в успешность будущего художественного фильма режиссёра Сарика Андреасяна о жизни олимпийского чемпиона 2006 года, двукратного чемпиона мира в танцах на льду Романа Костомарова.

Ранее Андреасян сам анонсировал работу над фильмом о Костомарове. Режиссёр подчеркнул, что кино будет сниматься при участии самого спортсмена и его окружения.

«Кто это Андреасян? Нет, не верю в хорошую экранизацию», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений у фигуриста развился некроз конечностей. Врачи приняли решение провести ампутации на руках и ногах спортсмена. Позже Костомаров прошёл процедуру протезирования и в декабре 2023 года впервые вышел на лёд после госпитализации. За историей Костомарова пристально следила и переживала вся страна.