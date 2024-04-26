Железняков: Грасслю было сложновато, потому что в штабе Тутберидзе бешеные нагрузки

Хореограф Алексей Железняков, ранее работавший в штабе Этери Тутберидзе, высказался о том, почему серебряному призёру чемпионата Европы – 2022 итальянцу Даниэлю Грасслю было тяжело тренироваться в России. Грассль покинул штаб Тутберидзе в 2023 году.

«Сложность моих занятий заключается в том, что я даю очень много разных стилей. Кто-то упирается исключительно в контемп и джаз – полагаю, что Даниэль один из таких людей. В моих хореографиях очень много разных стилистик и вещей, заточенных на координацию и микропластику. Такие штуки быстро познать очень сложно, поэтому мы с девочками оттачивали эти навыки годами. Когда Даниэль только пришёл на занятия, я понял, что он очень способный и классный парень, но ему пришлось очень долго перестраиваться. Для этого нужно как минимум пару лет, потому что изучать разные стили очень непросто. Особенно когда тебя всю жизнь учили другому.

На мой взгляд, он столкнулся с совершенно другим темпом работы. В штабе Тутберидзе бешеные нагрузки, так что сначала Даниэлю было сложновато. Это лично моё мнение, я к нему в голову не залезал», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.