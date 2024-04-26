Железняков: на 100% согласен с позицией Винер по «команде бомжей» на Олимпиаде

Хореограф Алексей Железняков, ранее работавший в штабе Этери Тутберидзе, подержал позицию главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, которая заявила, что россиянам ехать на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе унизительно. Винер назвала спортсменов, желающих поехать на Игры в нейтральном статусе, «бомжами без флага».

«Я прекрасно понимаю, что спортсмены вкалывают с ранних лет. Но если ты хочешь выступать за другую страну, иди и меняй гражданство. Если ты воспитывался в России и в тебя постоянно вкладывались родители и тренеры, а ты едешь выступать под нейтральным флагом… Я бы так не стал поступать. То же самое могу сказать про свою дочь. Здесь играют свою роль патриотические чувства и воспитание. Где родился, там и пригодился.

На все 100% согласен с Винер, она абсолютно права. Мой адрес – не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз. Ассоциация такая – спортивный бомж», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.