Авербух — о словах Тарасовой про Талалайкину: объявить о завершении карьеры надо заслужить

Олимпийский призёр в танцах на льду, известный хореограф-постановщик Илья Авербух прокомментировал слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о завершении карьеры 21-летней фигуристки Марии Талалайкиной. Ранее Тарасова заявила, что спортсменка могла и не объявлять об уходе из спорта, потому что её почти никто не помнит.

«Ты закончила, скажи это тренеру своему, скажи это родителям. Зачем тебе делать из этого публичную историю? Я понимаю, что я сейчас нагнетаю против себя, но я говорю, как считаю. Сообщать о том, что ты закончил карьеру, должен человек, который в этой карьере добился больших результатов. И тогда за карьерой его следила большая общественность. Как я перевожу, она (Татьяна Тарасова. – Прим. «Чемпионата») говорит об этом статусе. Если ты действительно добился, действительно являешься знаковым спортсменом для большой аудитории, которой ты хочешь сказать, что переходишь на новый этап… Это надо заслужить, объявить, что ты заканчиваешь карьеру. Так нас учили, так мы к этому тянулись.

Вот мы смеёмся над моим серебром Олимпиады, но я всё-таки чемпион Европы, чемпион мира, я взял свои вершины. И то я сомневался, что кому-то интересно моё завершение карьеры», — сказал Авербух в интервью на YouTube-канале «Каток».