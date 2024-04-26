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Евгения Медведева сообщила, что дедушка Камилы Валиевой скончался после Олимпиады

Евгения Медведева сообщила, что дедушка Камилы Валиевой скончался после Олимпиады
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос Алексея Ягудина о дедушке Камилы Валиевой.

«Я тебе скажу, где дедушка. Дедушки не стало вскоре после Олимпиады. Он ушёл из жизни», — сказала Медведева в интервью Алексею Ягудину на YouTube-канале «Каток».

Напомним, CAS принял решение о четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки за нарушение антидопинговых правил.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. В её анализах нашли триметазидин. На тот момент ей было 15 лет. Спортсменка заявила, что запрещённый препарат мог попасть в её организм вместе с десертом, которым часто угощал её дедушка, которому выписывали таблетки с триметазидином в составе.

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