Илья Авербух объяснил, чем может помочь допинг в фигурном катании

Олимпийский призёр в танцах на льду, известный хореограф-постановщик Илья Авербух рассказал, как допинг помогает в фигурном катании.

«Чем помогает допинг в фигурном катании? Конечно, нет такого допинга, который научит прыгать прыжки. Есть такой допинг, который может тебя научить не волноваться, который поможет не устать на третьей минуте программы и как раз прыгнуть этот прыжок. Вы говорите, зачем, потому что если ты не умеешь танцевать, то никакого допинга нет, если ты не умеешь кататься, никакого допинга нет. Но ты устаёшь. Ты устаёшь во время программы, ты должен следить за всем. И всё это может с помощью медицинских препаратов как-то регулироваться.

Ребята, это выносливость, раз. А вот эта гимнастка наша, которая страдает стрессом, американская. Зачем ей? Потому что это помогает тебе концентрироваться, помогает тебе настроиться, помогает тебе одеть шоры и в этот момент не волноваться. Вот и всё. Не надо воспринимать, что есть какая-то чудо-таблетка, которая поможет тебе во всём. Такого не бывает», — сказал Авербух в интервью на YouTube-канале «Каток».