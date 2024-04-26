Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Авербух объяснил, чем может помочь допинг в фигурном катании

Илья Авербух объяснил, чем может помочь допинг в фигурном катании
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский призёр в танцах на льду, известный хореограф-постановщик Илья Авербух рассказал, как допинг помогает в фигурном катании.

«Чем помогает допинг в фигурном катании? Конечно, нет такого допинга, который научит прыгать прыжки. Есть такой допинг, который может тебя научить не волноваться, который поможет не устать на третьей минуте программы и как раз прыгнуть этот прыжок. Вы говорите, зачем, потому что если ты не умеешь танцевать, то никакого допинга нет, если ты не умеешь кататься, никакого допинга нет. Но ты устаёшь. Ты устаёшь во время программы, ты должен следить за всем. И всё это может с помощью медицинских препаратов как-то регулироваться.

Ребята, это выносливость, раз. А вот эта гимнастка наша, которая страдает стрессом, американская. Зачем ей? Потому что это помогает тебе концентрироваться, помогает тебе настроиться, помогает тебе одеть шоры и в этот момент не волноваться. Вот и всё. Не надо воспринимать, что есть какая-то чудо-таблетка, которая поможет тебе во всём. Такого не бывает», — сказал Авербух в интервью на YouTube-канале «Каток».

Материалы по теме
«Ботинки выдавали раз в два года максимум». Авербух — о зарплатах фигуристов раньше
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android