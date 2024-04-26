Медведева — о допинге: отвернёшься от бутылки на пять секунд, больше из неё не пьёшь

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что не пила воду из бутылки, если оставляла её без присмотра на несколько секунд, из-за опасений по поводу допинга.

«Я не брала просто витамины, которые приносили. Я настолько даже в крайность ушла абсолютно. Чемпионаты мира, чемпионаты Европы, Олимпийские игры. Берёшь, всегда с собой таскаешь коньки, потому что, не дай бог, шиза же, не дай бог, кто-то об батарею их бахнет, и всё, до свидания. Костюмы всегда с собой, потому что были истории, когда дырки вырезаются вот здесь вот (показывает на грудь. – Прим. «Чемпионата»). И, значит, ты носишь всегда с собой коньки, платье и бутылочку воды.

Ты, значит, идёшь разминаться, ставишь бутылку воды, и кто-то говорит: «Жень», и ты такая: «А? Да, сейчас подойду». Поворачиваешься, выкидываешь бутылку. Потому что на пять секунд от неё отвернулся, всё, ты не пьёшь больше из этой бутылки», — сказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Каток».