Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Медведева — о допинге: отвернёшься от бутылки на пять секунд, больше из неё не пьёшь

Медведева — о допинге: отвернёшься от бутылки на пять секунд, больше из неё не пьёшь
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что не пила воду из бутылки, если оставляла её без присмотра на несколько секунд, из-за опасений по поводу допинга.

«Я не брала просто витамины, которые приносили. Я настолько даже в крайность ушла абсолютно. Чемпионаты мира, чемпионаты Европы, Олимпийские игры. Берёшь, всегда с собой таскаешь коньки, потому что, не дай бог, шиза же, не дай бог, кто-то об батарею их бахнет, и всё, до свидания. Костюмы всегда с собой, потому что были истории, когда дырки вырезаются вот здесь вот (показывает на грудь. – Прим. «Чемпионата»). И, значит, ты носишь всегда с собой коньки, платье и бутылочку воды.

Ты, значит, идёшь разминаться, ставишь бутылку воды, и кто-то говорит: «Жень», и ты такая: «А? Да, сейчас подойду». Поворачиваешься, выкидываешь бутылку. Потому что на пять секунд от неё отвернулся, всё, ты не пьёшь больше из этой бутылки», — сказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Каток».

Материалы по теме
Илья Авербух объяснил, чем может помочь допинг в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android