Авербух — о словах Обласовой про Слуцкую: пусть сделает что-то по жизни, чем интервью даёт

Олимпийский призёр в танцах на льду, известный хореограф-постановщик Илья Авербух отреагировал на слова бывшей российской фигуристки Кристины Обласовой, которая заявила, что двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая принимала допинг. Обласова и Слуцкая какое-то время занимались в одной группе.

«Ну это вообще несерьёзно. Пусть лучше сделает вообще уже что-нибудь по жизни, чем интервью даёт. Вот зачем вот эти вот… Ребят, я просто не понимаю. Мне кажется, это вообще настолько некорректно, несправедливо», — сказал Авербух в интервью на YouTube-канале «Каток».

Напомним, в интервью «Чемпионату» Кристина Обласова заявила, что в 20 лет Слуцкой поставили диагноз «астма», из-за чего она смогла принимать специальные препараты, в том числе влияющие на качество и силу прыжков.