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Медведева — о лишнем весе: был момент после Олимпиады, когда я разъелась. Я заедала стресс

Медведева — о лишнем весе: был момент после Олимпиады, когда я разъелась. Я заедала стресс
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о наборе веса из-за стресса.

«Первый раз мне сказали, что у меня щёки из-за ушей стали видны. Мне было 15 лет. После этого я поняла, что в будущем надо будет следить за весом. Но мне повезло, я худенькая. У меня был момент, когда я разъелась, но это было после Олимпиады, мне это морально нужно было. Извините, я заедала стресс. Потом всё пришло в норму. Но есть девчонки, у которых действительно есть предрасположенность к большой мышечной массе, например. Просто фигура другая абсолютно. Мне тоже миллион раз говорили, что у меня нет талии. Но у меня рёбра, блин, вот такие (широко разводит руки), что я могу поделать. Главное — вес и результаты», — сказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Каток».

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