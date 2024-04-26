Илья Авербух объяснил, почему Камила Валиева не может участвовать в ледовых шоу

Олимпийский призёр в танцах на льду, известный хореограф-постановщик Илья Авербух рассказал о причинах отсутствия Камилы Валиевой в ледовых шоу.

«Я так понял, что есть общеполитическое решение внутреннее, в первую очередь федерации, о том, чтобы, знаете, есть выражение: «Или бесконечный ужас, или ужас без конца, или ужасный конец». Но давайте положим конец этой истории, если уж такие правила, то сейчас, мне кажется, это абсолютно логичная история. Но уже выждать это время, не нарушая, не провоцируя, никому не говоря, не создавать ещё прецедент.

Более того, есть же ещё побочный. По правилам не только Камила, а ещё и все те ребята, которые выступают на одном шоу с ней, попадают в зону дисквалификации, потому что они как бы заочно тоже как бы поддерживают тогда эту ситуацию.

Поэтому я считаю, что не надо вот этих, этой истории, не надо подставлять Камилу. Не надо сейчас провоцировать, мы должны выйти из этой ситуации, и она должна как можно быстро вернуться и всё», — сказал Авербух в интервью на YouTube-канале «Каток».

Напомним, CAS принял решение о четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки за нарушение антидопинговых правил. Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. В её анализах нашли триметазидин.