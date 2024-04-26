Илья Авербух раскрыл, сколько стоит поставить у него программу

Олимпийский призёр в танцах на льду, известный хореограф-постановщик Илья Авербух рассказал о стоимости постановки программ у него.

«Я работаю исключительно по ставкам, которые установлены Федерацией фигурного катания России. В среднем варьируется от 120 до 180 тысяч рублей постановка. Короткая программа, ритм-танец — 120–150, произвольная — 150–200», — сказал Авербух в интервью на YouTube-канале «Каток».

Ранее Илья Авербух сообщил, что договорился о сотрудничестве с неоднократным призёром чемпионатов России, победителем финала Гран-при России – 2023 Петром Гуменником в следующем сезоне. Личным тренером 22-летнего Гуменника в данный момент является Вероника Дайнеко. До неё он работал в штабе Алексея Мишина.