Мозер и Киташева рассказали о преимуществах московских соревнований по фигурному катанию

Российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер и судья Софья Киташева рассказали о преимуществах московских соревнований над остальными турнирами, проходящими в России.

Мозер. «Битва школ» на федеральном уровне? Там свои какие-то истории есть. Насколько понимаю, проводят свои соревнования. Я настолько занята московскими, что не успеваю оглядываться. Только слышу иногда: «Ой, ещё что-то проводят!» Но даже не смотрю, у меня нет времени. Мне кажется, что наша задача — заниматься московским фигурным катанием.

Киташева. Соревнования Москвы и России? Для этого Спартакиада проводится.

Мозер. Москва выиграла в этом году все Спартакиады.

Киташева. И вообще Москва выиграла все до одной Спартакиады: среди взрослых, юношеские, учащихся и школ. Так что у нас за плечами большой опыт выступлений на таких соревнованиях. Сами понимаете, что соревнования для Москвы являются очень ответственными, очень показательными. С нами борется вся Россия, потому что все административные округа хотят быть среди призёров, но пока нам удаётся отстоять знамя Москвы.

Мозер. После 15 мая мы будем продумывать календарь следующего сезона. У нас самих накопилось много вопросов. Проводится безумное количество турниров! Каждый день в каком-то округе Москвы на каком-то катке идут соревнования. Это неописуемая ситуация. Наш календарь очень плотный. Но, думаю, в ближайшее время мы будем принимать решение и такому городу, как Питер, возможно, будем что-то предлагать в детских разрядах. Время покажет.

Слова Мозер и Киташевой передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.