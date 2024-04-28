Анжелика Крылова станет постановщиком произвольной программы для Хабибуллиной/Княжука

Тренер Нина Мозер, в группу к которой на прошлой неделе перешли фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, рассказала о будущей произвольной программе пары, к постановке которой будет привлечена серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года, чемпионка мира, Европы и России, а ныне известный тренер в танцах на льду Анжелика Крылова.

«Начинаем работу над произвольной программой. Её будет ставить Анжелика Крылова. Работа продлится до 15 мая, после чего ребята пойдут в отпуск и вернутся на лёд 1 июня», — приводит слова Мозер ТАСС.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Хабибуллина и Княжук дважды становились серебряными призёрами этапов Гран-при России, а также заняли четвёртое место на чемпионате России.

Переход в тренерский штаб Мозер, по словам пары, состоялся из-за неудовлетворённости результатами прошедшего сезона.