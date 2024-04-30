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Фигурист Зонов рассказал, почему решил выступить на чемпионате России с травмой

Фигурист Зонов рассказал, почему решил выступить на чемпионате России с травмой
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Ученик Валентины Чеботарёвой, призёр этапа Гран-при России среди юниоров, победитель III Российско-китайских молодёжных игр (2022) Фёдор Зонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказал, почему решил выступить на чемпионате России — 2024 с травмой.

– На самом чемпионате России получилось далеко не всё, ты отмечал, что выступал на нём с травмой. Многие спортсмены рвутся выступать, даже когда со здоровьем есть проблемы. Почему?
– Для меня это было важно, потому что это мой первый взрослый сезон. Я сразу же отобрался на чемпионат России и подумал, что если я отобрался, то почему я не должен туда ехать? Я сделал это, я попал в число участников.

Отметим, на дебютном взрослом чемпионате России — 2024 спортсмен занял 16-е место.

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