Канадский фигурист Орзель объявил о завершении карьеры в 23 года

Канадский фигурист Конрад Орзель сообщил в социальных сетях о завершении профессиональной карьеры. Спортсмен добавил, что теперь является сотрудником отдела корпоративного развития одной из американских инвестиционных компаний.

«Выступления за сборную Канады на мировом уровне с 2016 года обогатили мою жизнь. А часы, потраченные на тренировки, чтобы достичь этого уровня, помогли развить черты характера. С нетерпением жду, как я смогу их привнести в своём новом статусе», — написал спортсмен в социальных сетях.

Спортсмену 23 года. Он является призёром этапов Гран-при ISU среди юниоров и серебряным призёром чемпионата Канады 2023 года в мужском одиночном катании. Фигурист закончил Йоркский университет.