«Многому научилась у тебя». Корейский хореограф — о фигуристе Евгении Семененко

Корейский хореограф Йе Джи Син высказалась о российском фигуристе Евгении Семененко, с которым работала над одной из программ на сборах в Италии. Об этом она написала в своих социальных сетях, а также поделилась фото.

Семененко пригласил Син станцевать на льду под музыку.

Фото: Из личного архива Йе Джи Син

«Спасибо тебе, Евгений! Я чуть не расплакалась, когда ты пригласил меня потанцевать с тобой на льду, ты тронул моё сердце. Многому научилась у тебя», — написала Йе Джи Син в своих социальных сетях.

Напомним, Семененко является бронзовым призёром этапа серии Гран-при ISU в Канаде в 2021 году, победителем мирового командного чемпионата в 2021 году, победителем финала Кубка России в 2021 году, чемпионом России 2021 года среди юниоров.